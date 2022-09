Tenta di svaligiare un bar di via Assarotti, ma viene colto in flagrante e arrestato

A denunciare che l’uomo stava forzando la saracinesca a notte fonda è stato un cittadino di passaggio

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Genova, nel corso della notte, ha tratto in arresto per tentato furto aggravato un 55enne gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo dopo aver forzato la serranda di un bar di via Assarotti, è entrato all’interno e, dopo aver scassinato il registratore di cassa allo scopo di impossessarsi del denaro, è stato sorpreso e bloccato dai carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto su segnalazione di un cittadino che ha chiamato il 112. Il ladruncolo, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina crack, sottoposta a sequestro.

