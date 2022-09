Piantagione di marijuana a Torriglia, arrestato un quarantacinquenne

L’odore si sentiva da fuori, nell’abitazione sono state trovate 16 piante di cannabis con impianto di irrigazione, areazione ed illuminazione

Una pattuglia della stazione carabinieri di Torriglia, dopo una breve attività d’indagine, ha tratto in arresto per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 45 enne gravato da pregiudizi di polizia. I carabinieri, nel corso della mattinata nel transitare nei pressi dell’abitazione del soggetto, sentivano un forte odore di sostanze stupefacenti. Pertanto, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, i militari rinvenivano 16 piantine di marijuana con apposito impianto di irrigazione, areazione ed illuminazione, 350 grammi della stessa sostanza, 15 grammi di hashish, e vario materiale per il confezionamento e la pesatura. Lo stupefacente e il materiale è stato sequestrato.

In copertina: foto d’archivio

