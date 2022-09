Allagamenti: chiusi i sottopassi di via Degola e via Perlasca. Via Brin chiusa per sottopasso allagato. Allagamenti anche in centro

Segnalati diversi allagamenti zona piazza Pallavicini, via Colano e via Cervetto e in zona Degola-Reti-Montano

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – Chiusi al transito i tunnel di via Degola, via Milano/Francia e via Perlasca a causa di allagamenti

AGGIORNAMENTO 12:40 – Traffico rallentato sulla Via Superba per allagamenti lungo la direttrice in entrambi i sensi di marcia – Cessate le precipitazioni sul ponente. Attualmente precipitazioni di media intensità stanno interessando la parte orientale-monte del capoluogo. Lento deflusso delle acque relative agli allagamenti segnalati in particolare zona Montano Reti Degola

AGGIORNAMENTO12:15 – Forti precipitazioni stanno interessando il centro cittadino. A Ponente e in Valpolcevera l’intensità della pioggia è in diminuzione. Chiusa al transito la rotatoria Castruccio (Aeroporto) per allagamento – Rapido innalzamento del Rio Fegino. Dalla sala emergenza della Protezione Civile il previsore informa che fronte molto intenso raggiungerà a breve la zona della Foce. In chiusura anche tutti i sottopassi del centro. In piazza Montano la Polizia locale ha chiuso il transito veicolare in direzione monte via Reti – Degola per allagamento.

Precipitazioni diffuse e copiose stanno interessando Sestri/Borzoli e la Valpolcevera.

Chiusa la via Brin per sottopasso allagato.

Chiusi i sottopassi di Degola e Perlasca, che sono allagati. Precipitazioni in estensione verso est stanno interessando anche il centro cittadino. In tutta la zona in criticità è presente la Polizia locale.

Foto di Dario Di Giorgi

Questa la situazione nel centro storico

Dalla Regione fanno sapere: Allerta gialla per temporali oggi sul centro e il levante della Liguria fino a mezzanotte. In questi minuti un forte temporale sta interessando il centro della regione e in particolare la città di Genova: sono registrati 66 mm di pioggia a Bolzaneto dove si sono verificati piccoli allagamenti, 55mm di pioggia in zona Fiumara. La situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa Regionale, aperta per tutta la durata dell’allerta. Per la giornata di oggi è previsto il passaggio di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale porta piogge diffuse moderate, che potranno localmente assumere carattere di rovescio o temporale. Venti tra moderati e forti, mare fino a molto mosso. La Protezione Civile della Regione Liguria raccomanda ai cittadini la massima cautela e di osservare le opportune norme di autoprotezione».

Precipitazioni: secondo Arpal, alle 12, sono stati registrati i valori di 24.6 mm/15min, 44 mm/30min e 70 mm/1h presso la stazione di Genova Bolzaneto. Sono stati inoltre registrati 55.6 mm/1h presso la stazione di Genova Fiumara.

