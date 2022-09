Traffico ferroviario sospeso tra Brignole e Santa Margherita per verifiche dopo la scossa di terremoto

Coinvolte le linee da Genova per La Spezia, Milano, Torino e Busalla

Circolazione sospesa in via precauzionale dalle ore 15.50, sulla linea Genova-La Spezia tra le stazioni di Genova Brignole e Santa Margherita e nella tratta Genova-Ronco Scrivia sulle linee Genova-Milano/Torino a seguito delle scosse di terremoto avvertite questo pomeriggio in Liguria.

[Continua sotto]

Nessun treno è fermo in linea.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) le necessarie verifiche dello stato della linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Richiesta l’attivazione del servizio sostitutivo con bus.

