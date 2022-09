Forte terremoto con epicentro a Bargagli. Percepito forte anche a Genova ***

Un sisma di magnitudo stimata 4.3 è avvenuto all 15:39 con epicentro a Bargagli

Il terremoto è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La magnitudo stimata è tra 3.9 e 4.4 della scala Richter.

Aggiornamento: L’istituto di Geofisica e Vulcanologia ha divulgato maggiori informazioni. L’epicentro è stato a 2 chilometri a ovest di Bargagli a una profondità di 10 km. La magnitudo registrata è stata, alla fine, di 4.1 gradi.

La sala operativa della Protezione civile regionale sta facendo tutte le verifiche del caso ed è in contatto con il Dipartimento nazionale. Da un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti.

Bargagli è in zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.

Molte le persone che sono uscite dagli edifici. Per alcuni secondi che sono sembrati eterni nelle case hanno tintinnato le cristallerie e sono caduti oggetti dagli scaffali. Ai piani alti si è sentito chiaramente vibrare l’edificio. In qualche zona della città si è anche sentito un boato provenire dalla terra.

I lavoratori e tutte le persone presenti sono uscite dalla Camera del Lavoro a Cornigliano

Il sisma è stato percepito in tutta la Riviera di Levante sino alla Spezia. Sentito anche a Pontremoli e Borgotaro.

Le scosse sono state avvertite in tutta la Provincia di Genova e al confine tra Liguria e Piemonte.

Articolo in aggiornamento

In copertina: grafica da Google

