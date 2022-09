Ansaldo Energia, i lavoratori escono in corteo dall’azienda – FOTO E VIDEO

La RSU li aveva chiamati ieri, dopo l’incontro con la direzione dell’azienda, davanti alla portineria alle 8:30 di questa mattina. Non è avvenuta la ricapitalizzazione da parte dell’azionista di maggioranza, non ci sono commesse firmate per il 2023, tra contratti firmati sono bloccati

In corteo ci sono anche i “quadri”, non solo operai e impiegati. Si vede anche qualche dirigente.

Il percorso prevede l’attivo in via Gramsci, con salita lungo via delle Fontane e raggiungimento della Prefettura attraverso piazza della Nunziata, piazza Portello, gallerie.

Le ripercussioni per il traffico saranno inevitabili.

Ore 9:10 – i lavoratori sono sul ponte di Cornigliano.

Ore 9:30 – il. corteo è arrivato in via Cantore.

Alle 10:00 il corteo è arrivato in via Milano. Sciopera anche il personale Ansaldo di cantiere.

Alle 10:35 il corteo è in via delle Fontane

