Incendio in un appartamento. I residenti dell’edificio scappano in strada nella notte

È successo ad Arenzano poco prima delle 2. Due persone trasportate al pronto soccorso. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme

Il rogo è divampato in via Leopardi dove, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri e i soccorsi inviati dal 118. Due le persone trasportate al pronto soccorso. Una (residente nell’appartamento andato in fiamme) è stata portata dalla Croce Rossa di Arenzano al pronto soccorso di Voltri in codice giallo, con un principio di intossicazione da fumo. L’altra è stata portata dalla Croce d’Oro di Sciarborasca all’ospedale Villa Scassi.

A causa del fumo, gli abitanti dell’edificio di cinque piani sono scesi in strada fino a quando le fiamme non sono state estinte e non è terminata la bonifica dei Vigili del fuoco.

In copertina: foto d’archivio

