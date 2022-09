Staglieno, il cimitero escluso dai fondi Pnrr. Niente finanziamenti ai camposanti, anche se monumentali

Incomprensibile esclusione di un luogo che non è soltanto di sepoltura, ma anche una galleria d’arte a cielo aperto, con un forte richiamo per i turisti. Al via, invece, il progetto per rendere accessibili ai disabili le gallerie monumentali e l’infopoint, aperto da poco, con un gradino che impedisce l’ingresso a chi è in carrozzina

Dal Pnnr non arriverà un euro per recuperare il cimitero di Staglieno. Il Comune aveva inserito un progetto tra quelli candidati a godere dei fondi, ma i camposanti non vengono finanziati. Nemmeno quelli che, come la nostra città dei morti, rappresentano una galleria d’arte a cielo aperto. Staglieno, in particolare, con il Père Lachaise di Parigi, il cimitero monumentale di Milano e il Verano a Roma, è un libro di storia e di arte aperto a tutti i visitatori.

L’assessore al Bilancio e vicesindaco Pietro Piciocchi, rispondendo a un’interpellanza del consigliere Pd Simohamed Kaabour sull’accessibilità del nostro cimitero monumentale ai disabili, ha spiegato che il Comune di Genova non potrà attingere al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per intervenire. Una discreta cifra è già stata destinata, ma i lavori da fare sono decisamente molti di più di quelli già previsti. In pessime condizioni ci sono, ad esempio, le scale tra il portico inferiore di levante e le gallerie superiori. Esiste, poi, un grave problema di stabilità risalente alla realizzazione, nella prima metà dell’Ottocento: la collina a monte del Pantheon è franosa.

Per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, Piciocchi ha spiegato che la settimana scorsa c’è stato un sopralluogo tecnico organizzato dalla direzione Facility Management a cui ha partecipato anche una delle guide che organizzano visite anche per i disabili. Sono stati individuati gli interventi necessari a rendere accessibili le gallerie monumentali e i servizi igienici al primo livello delle rampe del Pantheon. L’infopoint sarà reso accessibile con una rampa in grigliato metallico. È anche in preparazione un percorso distinguibile attraverso mappe tattili. Il progetto di fattibilità dei lavori sarà concordato con la Soprintendenza.

