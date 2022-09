Città insicura, due donne aggredite e rapinate in pieno giorno

I due casi suscitano allarme sociale per i fattori che hanno in comune: sono accaduti nel giro di poche ore in zone generalmente non considerate a rischio sicurezza, sono successi in pieno giorno (cioè alla piena luce del sole), hanno visto come vittime prescelte due donne anziane. Le coincidenze sembrano il sintomo del fatto che la sicurezza è ampiamente sfuggita di mano e non solo di notte nei vicoli più bui e frequentati da soggetti ritenuti poco raccomandabili. Le indagini vengono condotte in entrambi i casi dalla Polizia di Stato, responsabile del quadrante al momento delle aggressioni

La prima è stata aggredita poco prima delle 14 di ieri ai margini della parte del centro storico recuperata in piazza San Giacomo della Marina, che si affaccia su corso Quadrio dove c’è il al varco portuale dal quale si accede alla Casa del 25 Aprile. Praticamente a poche decine di metri dall’Expo. La seconda in via G.B. Monti a Sampierdarena, a poca distanza dall’ospedale Villa Scassi, alle 18:30. Sono finite entrambe in ospedale

Vittime delle aggressioni sono state due donne anziane: 80 anni la prima, 70 la seconda. Due vittime “facili”, che non avrebbero potuto opporre resistenza. Eppure gli aggressori non hanno avuto pietà. Alla prima un uomo strappato dal polso un prezioso Rolex da 10mila euro. La donna è stata soccorsa dalla Croce Bianca Genovese – sezione di Carignano, che la ha trasportata in codice verde all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Trasportata sempre al Villa Scassi, ma accettata al triage in codice giallo, di media gravità, la seconda vittima della giornata. I soccorsi erano partiti in codice verde. Sul posto, inviata dal 118, è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano. Arrivata in ospedale, la donna è risultata più grave del previsto. La settantenne sarebbe stata aggredita da due uomini che la hanno gettata a terra per strapparle dal collo la catenina.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...