Scippo notturno in via San Bernardo, denunciato un diciottenne

Il ragazzo ha strappato la collanina a un trentenne, ma è stato raggiunto dai Carabinieri che lo hanno perquisito trovando la refurtiva

La scorsa notte i carabinieri della stazione di Genova – Carignano hanno denunciato per furto con strappo un 18enne con pregiudizi di polizia.

Il ragazzo, in via San Bernardo, ha strappato dal collo una collanina in oro ad un genovese 30enne, allontanandosi velocemente nei vicoli adiacenti. Allertati dalla vittima che descriveva minuziosamente l’autore del reato, giungevano sul posto i carabinieri che individuavano e perquisivano lo straniero recuperando la refurtiva che è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

