Affollamento ai pronto soccorso, “effetto lunedì”: accessi in crescita

L’ incremento di ingressi si è verificato ai Pronto Soccorso di San Martino, Villa Scassi e Galliera che hanno risentito dell’afflusso in crescita. La situazione è gradualmente migliorata nel corso del pomeriggio

«Nella giornata di oggi sono stati segnalati accessi in crescita ai pronto soccorso nell’area metropolitana genovese dove la situazione è stata comunque gestita senza particolari criticità. Il numero di accessi, in base al costante sistema di monitoraggio e analisi degli afflussi, risulta comunque sostanzialmente in linea nel confronto con lo stesso periodo del 2019 – fanno sapere da Alisa.

“« pazienti in codice rosso e arancione – ha spiegato Angelo Gratarola, coordinatore del DIAR emergenze urgenze – non hanno avuto nessun tipo di rallentamento e sono stati opportunamente presi in carico. Come ad ogni inizio di settimana, c’è stato un afflusso superiore alla norma e come facciamo abitualmente abbiamo coordinato il flusso delle ambulanze, indirizzando gli accessi nelle sedi più opportune».

In copertina: la situazione alle 17:30

