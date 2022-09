Lanterna e fontana di De Ferrari verdi per la Giornata Nazionale della Sla

L’iniziativa nazionale lanciata dall’Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, vede protagoniste decine e decine di monumenti in tutto il Paese. La prima ad accendersi di verde è stata la sede nazionale dell’associazione, a Milano. A Genova sono state accesi di verde il faro simbolo della città e la fontana della piazza centrale della città

«Quest’anno la Cerimonia di Apertura parte dalla nostra Casa. Perché non c’è luogo più adatto a ricordare che AISLA è Famiglia. Una Famiglia che stanotte si unisce in un unico e immenso abbraccio verde» hanno detto i responsabili dell’associazione alle 19:30, quando i monumenti hanno cominciato ad illuminarsi in tutta Italia. Il verde è proprio il colore dell’associazione. Qui il video.

L’iniziativa è patrocinata dall’Anci, l’Associazione dei Comuni Italiani.

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), conosciuta anche come malattia di Lou Gehrig, è una malattia neurodegenerativa progressiva dell’età adulta, determinata dalla perdita dei motoneuroni spinali, bulbari e corticali, che conduce alla paralisi dei muscoli volontari fino a coinvolgere anche quelli respiratori.

