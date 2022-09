Media Valbisagno, approvata la mozione della minoranza per il prolungamento della via alla Chiesa di San Siro di Struppa

D’Avolio (Valbisagno Insieme): «Risultato importante, vigileremo affinché il percorso non si fermi»

Nella giornata di ieri, durante il consiglio municipale della Media Valbisagno, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dai gruppi Valbisagno Insieme e Partito Democratico con il sostegno del Movimento 5 stelle. Tale documento chiede il prolungamento della strada Via alla chiesa di San Siro di Struppa.

Nello scorso ciclo amministrativo l’Amministrazione municipale e l’Assessorato ai lavori pubblici insieme ai residenti hanno avviato un percorso teso a portare a termine il prolungamento della strada denominata Via alla Chiesa di San Siro di Struppa; il completamento della strada in oggetto è essenziale per raggiungere il nucleo di case della località dei Serroni, alleggerendo di conseguenza il traffico veicolare sull’Acquedotto Storico e dando di fatto ai residenti una viabilità adeguata. Tale opera è attesa da anni dai cittadini e l’iter avviato permetterà di ottenere il risultato entro pochi anni.

I capogruppo di Valbisagno Insieme e Partito Democratico D’Avolio e Passadore esprimono così l’importante risultato ottenuto “siamo soddisfatti che la nostra proposta sia stata accolta, il prolungamento della strada è un nostro obiettivo e l’iter per raggiungere il risultato è partito da noi, pertanto vogliamo arrivare alla fine il prima possibile. Inspiegabile l’atteggiamento della maggioranza che, su indicazione del Presidente, in un primo momento, non voleva portare in votazione la mozione davanti agli occhi attoniti dei residenti presenti per l’occasione in consiglio” .

