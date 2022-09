Centauro perde il controllo della moto: trasportato al San Martino in gravi condizioni

È successo sulla A12, tra Genova Est e Recco. L’uomo è stato soccorso in codice rosso dall’auto medica Golf6 e dalla Croce Verde di Quinto, inviate dal 118

È successo poco prima della 9:30. Sull’autostrada si è formata una coda di diversi chilometri, ora esaurita.

Alle 11:31 un altro incidente, meno grave, ha coinvolto un motociclista di 70 anni in corso Sardegna. L’uomo è stato soccorso in codice giallo, ma le sue condizioni sono poi risultate meno grave del previsto: è stato trasportato in codice verde al San Martino.

