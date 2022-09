Aperitivo solidale per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare la retta del nido

L’obiettivo è quello di aiutare soprattutto le mamme sole. Appuntamento venerdì 30 settembre alle 19 nel Chiostro dei canonici del Museo Diocesano

L’iniziativa dell’aperitivo solidale (con musica dal vivo) è della Fondazione Alberto Castelli – “Uno zio per amico”, a cui i fondi raccolti saranno destinati nell’ambito del progetto “Adozione a km zero” dell’Associazione Circolo Oasis che consente di far fronte alle spese della retta del nido d’infanzia e di affiancare le famiglie in difficoltà, soprattutto mamme sole.

Donazione libera a partire da 25 euro.

Per informazioni e prenotazioni (entro il 27 settembre): segreteria@fondazionealbertocastelli.it

Maggiori info sul sito www.fondazionealbertocastelli.it

