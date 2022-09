Il 15 novembre udienza in tribunale sulla presunta ineleggibilità di Bucci

Il ricorso è stato presentato da 21 cittadini tra i quali Paolo Comanducci, ex rettore dell’Università di Genova, Ermete Bogetti, ex procuratore regionale della Corte dei Conti e Giulio Viazzi, ex presidente del Tribunale, rappresentati dall’avvocato Luigino Montarsolo

Il sindaco Marco Bucci potrà, entro il 5 novembre, costituirsi in giudizio come controparte e depositare una memoria. A seguito dell’udienza presso la prima sezione del Tribunale Civile, il collegio dovrà decidere se l’attuale primo cittadino potesse essere eletto o se, come sostengono i ricorrenti, questo non potesse avvenire per la coincidenza con la figura di commissario straordinario per la gestione della ricostruzione del Ponte Morandi e di tutti gli adempimenti e le opere successivi.

La questione posta non è quella dell’incandidabilità, ma dell’ineleggibilità. Per i ricorrenti l’articolo 60 del Testo unico degli Enti locali lo vieta, secondo Bucci, come ha più volte dichiarato alla stampa e in consiglio (dicendo anche di avere pareri di ministeri e avvocatura dello Stato), il divieto vale per i commissari di Governo e non per i commissari straordinari.

