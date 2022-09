Anello troppo stretto, i Vvf all’ospedale per liberare il dito di una ragazza

Hanno dovuto operare con grande delicatezza fino ad allargare l’anello e a sfilarlo

Inconsueto intervento di soccorso per i Vigili del fuoco. Questa mattina hanno “operato” presso l’ospedale di Sestri per rimuovere un anello rimasto incastrato nel dito di una ragazza. Con estrema delicatezza, con la lama del seghetto per metalli, sono riusciti ad allargare l’anello e sfilare il dito.

[Sotto: le foto]

Mi piace: Mi piace Caricamento...