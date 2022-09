Aggressioni agli autisti dei mezzi pubblici, i sindacati proclamano lo sciopero nazionale

Incroceranno le braccia i lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Fna. Edgardo Fano (segretario regionale e vice segretario nazionale Faisa Cisal): «A Genova Amt ha già accolto le richieste della categoria – telecamere sui bus e posto di guida protetto – ma serve che il legislatore, in campo nazionale, stabilisca aggravanti e daspo urbano per chi aggredisce il personale, così come è stato fatto per quello sanitario»

Altrove, in Italia, però, non sono nemmeno state soddisfatte le richieste presentate alle aziende del trasporto pubblico locale, continua Fano. La situazione è difficile ovunque. Per questo «è stato proclamato lo sciopero ai sensi dell’art. 2 comma 7 legge 146/90 e s.m.i. (che, trattandosi di questioni di sicurezza, solleva anche dal preavviso n. d. r.) di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) a causa dei gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori»

[continua sotto]



Premesso che

In considerazione delle violente e reiterate aggressioni al personale front/line (conducenti, controllori, verificatori titoli di viaggio, personale viaggiante, capi stazione, addetti di stazione, marinai ecc.) registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi, già denunciate pubblicamente dalle scriventi nell’ambito dei rispettivi territori, e a cui sono seguite diverse proclamazioni di sciopero;

Appurato che a tutt’oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche specifici provvedimenti atti a prevenire e scoraggiare aggressioni al personale dei mezzi adibiti al trasporto pubblico da parte del Legislatore e preso atto dell’ennesima aggressione avvenuta il 9 settembre scorso ai danni di un addetto di stazione della Metropolitana di Milano, che segue per tempistica e pari violenza le numerose aggressioni subite dal personale front/line negli ultimi mesi, di seguito ne riportiamo alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo:

− 18 giugno: Bari Capolinea Amtab piazzale Aldo Moro autista preso a morsi e a calci;

− 5 luglio: Torino linea 68 Gtt verificatore titoli di viaggio insultato e preso a spintoni;

− 5 luglio: Trieste linea C notturna Trieste Trasporti autista preso a calci e pugni;

− 13 luglio: Genova linea 9 Amt autista aggredita e minacciata;

− 24 luglio: Firenze linea 56 Ataf autista minacciato con un paio di forbici;

− 2 agosto: Cesena punto bus Start Romagna autista preso a calci e a pugni;

− 5 agosto: Nocera Inferiore-Sarno Linea 79 Busitalia Campania autista preso a calci;

− 6 agosto: Venezia –Pontile Punta Sabbione Actv marinaio colpito da una lattina di birra piena;

− 9 agosto: Porto Torres Fermata via Mare Arst autista spintonato e insultato;

− 17 agosto: Perugia linea P Busitalia autista preso a sputi e insultato;

− 19 agosto: Colleferro (RM) linea Colleferro-Roma Cotral autista accoltellato;

− 22 agosto: Roma linea 170 Atac autista insultato e minacciato con una spranga;

− 24 agosto: Palermo linea 731 Amat verificatore titoli di viaggio e autista presi a pugni;

− 26 agosto: Pavia linea 94 Autoguidovie autista colpito in volto con una testata;

− 5 settembre: Verona linea 121 Atv autista colpito al volto con rottura setto nasale;

− 9 settembre: Milano linea 3 Metro Atm addetto di stazione colpito al naso con una testata.

Ciò premesso, assunto che la gravità e l’intollerabilità di tali episodi non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività, per tali motivi, considerata la ricorrenza degli episodi, le scriventi ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/90 e s.m.i., proclamano 8 ore di sciopero nazionale per il giorno 16 settembre 2022 di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità TPL).

Le strutture sindacali territorialmente competenti, aziendali/territoriali/regionali, comunicheranno alle aziende e ai soggetti aventi diritto le modalità di svolgimento dello sciopero entro e non oltre il 14 settembre 2022.





Mi piace: Mi piace Caricamento...