Guidò in stato di ebbrezza, operaio genovese in carcere per oltre un mese

L’uomo era stato colpito da ordine di carcerazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Arrestato anche un artigiano condannato per porto abusivo di armi, reato commesso nel 2016

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno tratto in arresto 4 persone colpite da ordinanze di carcerazione ed esecuzione pena emesse dalla locale Autorità Giudiziaria:

• un operaio 60enne genovese, dovendo espiare una pena di oltre un mese di reclusione per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica;

• un 45enne genovese resosi responsabile di reati contro la persona;

• un artigiano 50enne di Rapallo, in quanto condannato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, reato commesso nel 2016;

• un operaio 50enne di Camogli, condannato ad espiare la pena di 6 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato commesso nel 2018.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...