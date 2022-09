Via alle prenotazioni per i nuovi vaccini Covid aggiornati alla variante Omicron

Toti: «Lunedì 12 settembre inizieranno le vaccinazioni negli hub di tutte le province. In farmacia invece le prenotazioni partiranno giovedì 15 settembre e le somministrazioni inizieranno da lunedì 19 settembre»

“Domani alle ore 12 in Liguria, attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it e il Cup (al numero 800 938 818), partiranno le prenotazioni per la somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati contro la variante Omicron e lunedì 12 settembre inizieranno le vaccinazioni negli hub di tutte le province. In farmacia invece le prenotazioni partiranno giovedì 15 settembre e le somministrazioni inizieranno da lunedì 19 settembre. Le prime 100.800 dosi sono state consegnate oggi nella nostra regione, dopo il via libera dell’Aifa e l’arrivo della circolare ministeriale”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità in merito ai nuovi vaccini aggiornati contro la variante Omicron.

In Asl1 sono arrivate 17.280 dosi, 20.160 in Asl2, 31.680 in Asl3, 11.520 in Asl4, 17.280 dosi (in arrivo domani) in Asl 5. All’Ospedale Galliera sono arrivate 5.760 dosi, 2.880 al Gaslini, 2.880 all’Evangelico, 8.640 al Policlinico San Martino.

La prenotazione della terza dose non subirà variazioni e pertanto a platea prenotabile resta quella degli over12 con ciclo primario completato, mentre la prenotazione della quarta dose (second booster) rimane prenotabile per gli over60 e per le persone ultravulnerabili. Da domani, venerdì 9 settembre, le prenotazioni verranno aperte anche per la platea under 60 anni che dovrà, però, autocertificare l’appartenenza ad una delle due categorie “personale sanitario” o “in stato di gravidanza”.

I booster con i vaccini aggiornati potranno essere somministrati, secondo quanto indicato dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dopo quattro mesi dal ciclo primario.

“Secondo quanto ribadito da Aifa – ha aggiunto il presidente della Regione Liguria – la popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave, per la quale quindi la dose booster è fortemente raccomandata in via prioritaria, è rappresentata dai soggetti che presentano fattori di rischio e dagli over 60. Effettuare la quarta dose adesso, quindi, vuol dire mettersi al riparo da un’eventuale nuovo rialzo dei contagi che potrebbe verificarsi nei mesi autunnali e invernali. Anche perchè è ormai chiaro, e l’andamento del virus in estate lo ha dimostrato, che la campagna vaccinale riesce a mettere al riparo i soggetti più fragili dalla forma grave della malattia”.

GLI HUB CHE EFFETTUERANNO LE SOMMINISTRAZIONI:

ASL 1

Dal 12 settembre in poi Bordighera (Palazzina ex Spdc): il venerdì dalle 14,30 alle 20,30 e il sabato dalle 8 alle 19,30; Imperia (Palasalute): da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19,30, il sabato dalle 8 alle 19,30; Taggia (Stazione Ferroviaria): il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19 e il mercoledì e sabato dalle 8 alle 20.

Asl 2

Al Palacrociere di Savona il 12-13 settembre dalle 10 alle 17, il 15 settembre dalle 13.30 alle 18, il 20-22-27-29 settembre dalle 13.30 alle 18. Tutti sia su appuntamento che open.

Cairo Montenotte (scuola polizia penitenziaria) il 14 settembre e il 28 settembre dalle 9 alle 13 solo su appuntamento.

Albenga (Auditorium San Carlo) il 12-16-19-23-26-30 settembre dalle 9 alle 17 su appuntamento.

ASL 3

Sala Chiamata del Porto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 r sabato dalle 8 alle 14.

Hub vaccinale Quarto (via Maggio 3) da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14

Ambulatorio Vaccinale di Struppa (via Struppa 150) il mercoledì dalle 8.30 alle 16

Dal 19 settembre Villa Scassi su prenotazione

Hub Vaccinale Teatro della Gioventù da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14 e sabato dalle 8 alle 12

ASL 4

Dal 12 settembre

1) Hub di piazza Leonardi 1-2, Chiavari

dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 19.00, SOLO SU PRENOTAZIONE

Le vaccinazioni pediatriche (5-11 anni) si svolgeranno invece al sabato, dalle 9.00 alle 14.00

2) Ospedale di Lavagna

mercoledì, dalle 14.00 alle 18.00, dedicato esclusivamente alla vaccinazione dei dipendenti di Asl 4 e delle persone allergiche, con chiamata diretta

3) Campagna itinerante di prossimità “Gulliver” nei 6 spoke sociosanitari dei Distretti, dedicata alle persone vaccinabili e alle persone in assistenza domiciliare.

Nelle seguenti date, dalle ore 9.00 alle 12.00:

– Moneglia, martedì 27 settembre 2022

– Cicagna, giovedì 29 settembre 2022

– Rezzoaglio/Santo Stefano d’Aveto, martedì 4 ottobre 2022

– Varese Ligure, giovedì 6 ottobre 2022

– Borzonasca, martedì 11 ottobre 2022

– Portofino/Santa Margherita, giovedì 13 ottobre 2022

ASL 5

Hub La Spezia EX Fitram – dal 12/09/2022 – al 01/10/2022. Dal lunedì al sabato – festivi esclusi – dalle 08:00 alle 19:00, 240 posti

Hub Sarzana Ospedale ‘S. Bartolomeo’ – dal 12/09/2022 – al 01/10/2022. Dal lunedì al sabato – festivi esclusi – dalle 08:00 alle 19:30 (360 posti).

