Frontale in Aurelia, cinque persone soccorse dal 118 nella galleria Sant’Anna

È successo alle 23:00 tra Lavagna e Sestri Levante. Aurelia chiusa per permettere il soccorso dei feriti e per il ripristino della strada mentre l’autostrada era chiusa per cantieri. Lunga coda di veicoli nella notte

Tre dei feriti (tre su un’auto e due sull’altra)i, soccorsi in codice rosso per dinamica dal 118, sono stati, poi, trasportati in codice giallo, di media gravità, all’ospedale di Lavagna da due ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso a cui si è aggiunta quella della Croce Verde di Sestri Levante. Sul posto anche l’auto medica Tango1.

