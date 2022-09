Fiera di Pontedecimo, ecco come cambia il percorso dei bus

Linee 63, 63/, 65 e 663

Variazioni di percorso da venerdì 9 a domenica 11 settembre

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Pontedecimo, da inizio servizio di venerdì 9 a fine servizio di domenica 11 settembre, le linee 63, 63/, 65 e 663modificheranno il percorso come di seguito indicato.

•​Linee 63, 63/ e 663

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in via Semini, proseguiranno sul ponte della forestale, via San Quirico, via Anfossi dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: percorso regolare.

•Linea 65

In direzione San Cipriano i bus transiteranno per via Anfossianziché per via Poli.

