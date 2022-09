Bonus Trasporti, ieri code infinite alle biglietterie Amt, da oggi fruibile anche online

Per alleggerire il flusso di clienti alle biglietterie, da oggi è possibile utilizzare il voucher anche per l’acquisto online sul sito dell’azienda

Il Bonus Trasporti ha riscosso successo tra i genovesi: dal 1° settembre oltre mille persone al giorno si sono recate nelle biglietterie AMT per attivare un abbonamento mensile o annuale e poter usufruire dell’agevolazione. Per questo motivo, da oggi è possibile utilizzare il voucher non solo in tutte le biglietterie AMT, ma anche online sul sito dell’azienda, accedendo alla sezione Biglietti e Abbonamenti/Acquisto online. L’obiettivo è agevolare la fruizione del contributo, oltre ad alleggerire il flusso di clienti agli sportelli, rilanciando ulteriormente l’acquisto online dei titoli di viaggio.

Sempre nell’ottica di rispondere al meglio alle esigenze dell’utenza, da oggi è acquistabile online anche l’abbonamento bimestrale urbano al prezzo di 92 euro: in questo modo, applicando il contributo massimo concesso dal bonus (60 euro), gli utenti possono viaggiare per due mesi sulla rete urbana con un notevole risparmio, anche rispetto al costo del mensile.

AMT ricorda che è possibile richiedere il Bonus Trasporti entro il 31 dicembre 2022. Il contributo è utilizzabile entro il mese solare di emissione per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali o per il rinnovo di abbonamenti in scadenza entro il 31 gennaio 2023.

Una volta acquistato, il titolo di viaggio viene caricato sulla card CityPass. Il cliente può scegliere il giorno di decorrenza dell’abbonamento.

Tutte le informazioni e i dettagli sul Bonus Trasporti si possono consultare sul sito www.amt.genova.it direttamente dall’homepage, cliccando sul bottone dedicato, o accedendo alla sezione Tariffe/Bonus Trasporti.

