Incidenti in piazza Cavour e via Gramsci, quattro feriti tra cui anche un bimbo

Prima del tunnel di Caricamento, in direzione ponente. Due motocicli sono rimasti incastrati al centro della carreggiata

I due incidenti sono avvenuti a mezzogiorno e a mezzogiorno e mezza.I

n piazza Cavour è intervenuta la Polizia Stradale. Polizia locale in ausilio per la viabilità. Sono intervenuti due ambulanze della Croce Verde Genovese e della Croce Blu di Castelletto. Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

In via Gramsci un bimbo è stato soccorso e trasportato al Gaslini in codice giallo dalla Croce Verde Genovese mentre la Croce d’Oro di Sampierdarena ha medicato una persona sul posto.

Presente la Polizia locale.

Le ambulanze sono state inviate dal 118.

