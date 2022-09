Goa-Boa al via l’8 settembre all’Arena del Mare

Sul palco: Brunori, Elisa, Fabri Fibra, Blanco, Tananai, Pricologo, Rhove, La Rappresentante di Lista

Dal 1998 oltre 1.000 artisti, più di 500.000 presenze e una carica di energia che neanche la pandemia poteva fermare. Alla lista si aggiungono anche quest’anno tantissimi artisti affermati ed emergenti, molti a km zero usciti dalla fucina di talenti di Goa-Boa_Select.

Goa-Boa Festival, la più grande festa della musica in Liguria e punto di riferimento nel calendario nazionale ed europeo dei festival di settore” (cit. MTV), giunge all’edizione numero 24 e conferma l’esplosiva miscela di autori d’eccezione (presentando il ritorno sulle scene di Brunori SAS, Fabri Fibra e La Rappresentante di Lista in coppia con Tananai) e puntuale scoperta delle nuove proposte in forte crescita (dal punk di Chiello, agli inni generazionali di Psicologi e ai nuovi bomber della scena rap come Rhove (il rapper italiano più amato dal maestro Stromae), aggiungendo al cartellone un evento molto special – Back to the Future – con Elisa e dedicato alle tematiche green. Attesissimo è il concerto di una delle stelle più brillanti di questo 2022: Blanco (oltre 300 mila biglietti per il suo tour polverizzati in poche ore) raddoppia con due sold out a Genova recuperarando così la data inaugurale del tour prevista al Parco degli Erzelli per THE NEXT DAY rinviata a causa di un piccolo incidente.

L’appuntamento è dall’8 al 18 Settembre, ancora una volta nella meravigliosa cornice dell’Arena del Mare nel cuore del Porto Antico di Genova. Si canta, si ride, si balla, si pensa e soprattutto si sta bene insieme. Un inno alla vita per l’ultimo grande ballo prima di salutare l’estate. Goa-Boa 2022 sarà ancora una volta – come già dal 2017 – libero dalla plastica con una nuova edizione PLASTIC FREE.

Tra i tanti ospiti delle passate edizioni:

Kings of Leon ≈ Beck ≈ Manu Chao ≈ Carmen Consoli ≈ Emir Kusturica ≈ Lamb ≈ Skin ≈ Morrissey

Paolo Nutini ≈ Lcd Soundsystem ≈ Asian Dub Fountation ≈ Godspeedyou Black Emperor ≈ Coez

Guano Apes ≈ Tiromancino ≈ Fedez ≈ Baustelle ≈ Subsonica ≈ Tricky ≈ Tiga ≈ Groove Armada

Casino Royale ≈ Daniele Silvesti ≈ Max Gazzè ≈ Marlene Kuntz CSI ≈ Bluvertigo ≈ Afterhours Verdena Caparezza ≈ Alborosie ≈ Mannarino ≈ Shantel Gogol Bordello ≈ Dubioza Kolektiv ≈ George Ezra Franz Ferdinand & Sparks ≈ Tedua ≈ Divine Comedy ≈ SBCR_Bloody Beetroots ≈ Cornelius ≈ Gorillaz Sound System ≈ Laurie Anderson ≈ Afterhours ≈ Phoenix ≈ Faithless ≈ Motta ≈ Ministri ≈ Negrita ≈ Shaggy

Ellen Alien & Apparat ≈ Pinguini Tattici Nucleari ≈ Achille Lauro ≈ Frah Quintale ≈ Coma Cose

Kings of Convenience Anthony and the Johnsons ≈ Gazzelle ≈ Myss Keta ≈ Peter Hook

George Clinton Parliament Funkadelic ≈ Calcutta ≈ I Cani ≈ Sfera Ebbasta ≈ Salmo…

