Venerdì al via l’Expo della Valpolcevera con Palio della Tavole Bronzea e la Fiera di Pontedecimo

Il programma è ricchissimo, come si conviene ad un evento a lungo atteso, bloccato per due anni dalla pandemia e ora tornato alla ribalta: venerdì 9 settembre, alle 17, si aprirà la ventitreesima edizione dell’Expò della Valpolcevera, dando il “la” ad una tre giorni di intrattenimento, spettacolo sport e tradizione. A.Se.F., l’azienda dei servizi funebri del Comune di Genova, quest’anno si è associata al folto gruppo di sostenitori della kermesse valligiana. Gli organizzatori hanno unito tre grandi eventi: l’Expò, la Fiera di Pontedecimo, giunta alla sua trentaquattresima edizione, ed il Palio della Tavola Bronzea: quest’ultima sarà visibile in una sua fedele riproduzione in 3D. Le manifestazioni si protrarranno, dunque, dal pomeriggio di venerdì 9 settembre al pomeriggio di domenica 11 settembre.

“Torna un evento che unisce sapientemente attualità e storia, cultura popolare e tradizione – commenta l’amministratore unico di A.Se.F. Maurizio Barabino – Siamo felici di poter sostenere un grande appuntamento di cui si sentiva la mancanza”.

Il ricco programma delle manifestazioni è visibile sulla pagina Facebook del Civ di Pontedecimo. L’apertura sarà alle 17 di venerdì con l’inaugurazione degli stand gastronomici in via Poli. Poi lo sport: alle 18 presentazione in piazza Partigiani della gara podistica “PonteX Run” (7 chilometri – iscrizioni all’indirizzo http://www.aurelibruno.it/pontexrun) con partenza in via Poli alle 19. In piazza Arimondi, alle 19, esibizione di “Walking fitness” e alla sera, dalle 21, nella stessa piazza esibizione di balli caraibici.

Sabato alle 9 si parte in piazza Arimondi con l’apertura della gara nazionale di BBQ. Alle 10 si riaprono gli stand gastronomici: prodotti locali, street food e molto altro. Poi, tra piazza Pontedecimo, via Poli, piazza Partigiani, ci saranno i gonfiabili per i bambini, la Baby bike “outdoor e non solo”, il “Ponte tour” alla scoperta della storia del quartiere (partenza alle 10,30). Gli appuntamenti culinari e sportivi proseguiranno nel pomeriggio fino a sera, quando, alle 21, in piazza Arimondi, prenderà il via la sfilata “Moda sotto le stelle”. In campo anche Amiu con un programma di educazione al riciclo.

Domenica, partenza sprint alle 8 con l’apertura della Fiera annonaria di Pontedecimo. Alle 9 in piazza Partigiani è previsto il raduno del “Mountainbike tour Pontedecimo Santuario della Guardia” e, poco dopo, in piazza Pontedecimo si riuniranno gli “harleysti” con le loro potenti moto americane, diretti alla Guardia per la benedizione dei caschi. Vino e bevande tipiche per le vie di Pontedecimo per la rassegna “Pondeximo inte ‘n gotto”, alle 10 il secondo “Ponte Tour” e alle 10,30 in via Rivera l’esposizione bovina – equina.

Evento clou del pomeriggio sarà il corteo storico per il palio della tavola bronzea, che si snoderà per le vie della delegazione e terminerà alle 18.

L’organizzazione dell’evento ha riunito le forze di molti enti: Pro Loco Valpolcevera e Civ Ponte 2000 in prima linea, con il supporto di Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Amiu e A.Se.F..

