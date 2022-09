Ricominciano le visite guidate al Cimitero di Staglieno, il ricavato finanzierà i restauri

Il fascino evocativo delle tombe di personaggi che hanno fatto la storia di Genova: una serie di percorsi particolari e struggenti tra aneddoti e curiosità che intrecciano la vita delle singole persone con quella della città a cui sono state in qualche modo legate

Con l’arrivo dell’autunno, riprendono le visite guidate al cimitero monumentale di Staglieno.

Di seguito, il programma per il mese di settembre:

sabato 10 settembre ore 11.30 e ore 14.00

Mille culture. Genova e il mondo

domenica 18 settembre ore 11.30 e ore 14.00

Dal Realismo Borghese al Liberty

sabato 24 settembre ore 11.30 e ore 14.00

I protagonisti del Risorgimento

Prezzi biglietti

Intero € 5; ridotto € 4 (12-18 anni, over 65, gruppi); gratuito (0-12 anni). Il ricavato delle visite è destinato al restauro di opere scultoree nel cimitero. Radiotrasmittente obbligatoria per una visita in sicurezza. Costo € 3.50. Necessari auricolari con attacco universale jack (da portare da casa o acquistare con il biglietto).

Durata visita: 1 ora e 30 minuti circa

Info e prenotazioni

www.exploratour.it/staglieno/

Assistenza telefonica: 010 099 5560

Attenzione: in caso di allerta rossa o avviso di vento nero (burrasca) il cimitero sarà chiuso. Avviso sul sito web del Comune di Genova www.comune.genova.it

