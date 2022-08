Vaiolo delle scimmie, prime vaccinazioni al San Martino

Ad essere sottoposti a vaccinazione, in questa prima fase, saranno pazienti individuati dagli infettivologi che presentino fattori di rischio, nel rispetto delle linee guida ministeriali

L’Ospedale Policlinico San Martino informa che sono iniziate oggi, presso l’ambulatorio di Igiene, al piano terra del Padiglione 3, le prime somministrazioni del vaccino anti-vaiolo delle scimmie (anti-Monkeypox).

Le dosi, preparate in ambiente asettico, verranno somministrate, nella quantità di 0,1 ml, per via intradermica.

Per gli stessi è già prevista la somministrazione della seconda dose a 28 giorni di distanza.

«Questa infezione non va sottovalutata – afferma il presidente della Regione e assessore alla Sanità – per questo raccomandiamo a tutte le persone individuate come a rischio di sottoporsi alla vaccinazione. Il nostro Dipartimento interaziendale regionale di Malattie Infettive, coordinato dal Professor Matteo Bassetti che dirige la Clinica di Malattie Infettive del Policlinico, è stato tra i primi in Italia a muoversi elaborando il protocollo regionale in modo da procedere con la somministrazione delle prime 1700 dosi».

«Il San Martino è a disposizione della popolazione per garantire le condizioni di sicurezza attraverso attività di prevenzione che garantiscano condizioni di salute pubblica adeguate» aggiunge Giovanni Orengo, Direttore Sanitario dell’Ospedale.

