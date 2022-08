A Masone dall’1 al 3 settembre la Festa della Natività di Maria SS

Domenica 4 settembre, si svolgerà anche la 122° Mostra Zootecnica e fiera agricola, secolare esposizione del bestiame

La sera di sabato 3 settembre, a Masone verrà celebrata la festa della Natività di Maria SS., titolare dell’Oratorio e dell’omonima Arciconfraternita.

Dopo il canto dei Primi Vespri presieduti da S.E. il vardinayAngelo Bagnasco, alle ore 20,30, partendo dall’Oratorio di piazza Castello, si snoderà la processione presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco che, dalle vie del centro storico, scenderà fino alla piazza del Municipio per poi risalire verso l’antico borgo.

La festa è anticipata da un Triduo di preparazione guidato dal Predicatore straordinario. In processione i Confratelli porteranno i preziosi Crocifissi, tra cui il grande “Cristo Moro” che presenta, raffigurate sui cantonali, le chiese di Masone, il “Cristo dei bambini”, ed infine, la “Cassa” di Maria Bambina sulla quale è posto il simulacro della Madonna il fasce adorno di foglie di castagno e l’artistico reliquiario.

La processione , accompagnata dalla Banda Musicale Amici di P.zza Castello di Masone, sarà accolta dal suono della “gazera” e dai “bum-buin” dell’antico campanile e terminerà solennemente con l’Adorazione e Benedizione Eucaristica.

Caratteristiche saranno le finestre delle case del “Paese Vecchio”, ornate di drappi e di lumini, mentre l’Oratorio, sarà abbellito con le stoffe del “parato rosso”.

Il giorno 4 settembre alle 11,00 nell’Oratorio verrà celebrata la S. Messa Solenne della Natività di Maria SS. accompagnata dal Coro Polifonico di Masone, in suffragio di tutti i benefattori dell’Arciconfraternita, mentre alle 20,30, con i secondi Vespri si chiuderanno le celebrazioni.

Nei giorni 1,2,3 settembre presso gli stand gastronomici, potranno essere gustati tipici piatti liguri.

Il programma dei festeggiamenti associato alla ricorrenza religiosa, prevede al venerdì una serata giovani con il Color Party al sabato sera, dopo la processione, musica 70/80/90, e alla domenica, balli country con Pino e i Bandidos seguiti dal Concerto della Natività di Maria SS. eseguito dalla Banda Musicale di Amici di piazza Castello di Masone.

La tradizione dellla mostra zootecnica ha l’intento di dare notorietà alle aziende agricole del paese ed appoggiarne lo sviluppo, sarà inoltre allestito un caratteristico spazio fieristico.

