Rubarono catalizzatore a febbraio a Cogorno, denunciati ieri

Un tipo di furto in aumento: in ogni marmitta catalitica si trovano circa 1,5 g di platino, 0,6 g di palladio e 0,02 g di rodio, ma in alcuni casi le percentuali sono molto più alte. Si può andare dai 6 ai 30 grammi di metalli rari

Nella serata di ieri 30 agosto, in Lavagna (GE), i Carabinieri della locale Stazione a termine di accertamenti scaturiti da denuncia sporta nei primi mesi dell’anno e dopo attenta analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza cittadina, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne e un 27 enne, ritenuti gli autori in concorso del furto di un catalizzatore dell’impianto di scarico di un furgone avvenuto lo scorso 10 febbraio in Cogorno.

