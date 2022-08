Ottantenne cade in una fascia, trasportato in ospedale con l’elicottero Drago

Sono dovuti intervenire i Vvf perché l’infortunato si trovava a 40 minuti di cammino a piedi dalla strada carrabile

Questa mattina i Vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti a Teriasca, nel comune di Sori, per soccorrere un uomo di ottant’anni che, caduto da una fascia, lamentava dolori alla schiena ed ad una spalla.

Dato che la persona si trovava a circa quaranta minuti di cammino dalla strada carrabile si è optato per far intervenire l’elicottero Drago VF per il trasporto in ospedale.

