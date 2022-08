La verità sulle operazioni sospese al San Martino su un verbale dell’11 agosto: ecco il testo

Nero su bianco, controfirmato dal direttore sanitario Giovanni Orengo, il testo del verbale della riunione, poi condiviso con tutti i reparti interessati: «Sospensione dal 1º settembre dell’attività chirurgica non oncologica. Questa viene convertita in attività chirurgica oncologica e non differibile tenuto conto delle attuali liste di attesa»

1. Sospensione dal 1º settembre dell’attività chirurgica non oncologica. Questa viene convertita in attività chirurgica oncologica e non differibile tenuto conto delle attuali liste di attesa.

2. Alcune UUOO chirurgiche dovranno convertire attività non oncologiche in attività chirurgica non differibile e quindi non dovranno cedere sedute ad altre Unità Operative

3. In allegato si trasmette il file Excel che rendlconta il nuovo assetto da cui scaturisce la distribuzione delle sedute a far data dal 1 ° settembre.

4. Si stabilisce, come conseguenza, di non inviare pazienti con interventi chirurgici che possano essere rinviati ad altra data alle viste preoperatorie delia centrale di prericovero rappresentando ai pazienti stessi l’attuate criticità contingente.

5. Si dà mandato ai coordinatori medico e infermieristico detle sale operatorie di riformulare la distribuzione delie sedute tenuto conto di quanto sopra esposto.

