Incidente mortale in via Rubens. La vittima aveva 27 anni

A scontrarsi, all’1:40 della notte, un autocarro e un veicolo. Il ragazzo non è sopravvissuto allo schianto. Inutili i soccorsi

Sono intervenute l’auto medica Golf5 e l’ambulanza della Croce Rossa di Voltri, inviate dal 118, ma, purtroppo il ragazzo non è sopravvissuto alle ferite e all’importante trauma cranico ed è morto prima dell’arrivo dei soccorsi. Il deceduto si chiamava Michael Tira ed abitava a Mele.

Via Rubens è rimasta chiusa in entrambi i sensi per i soccorsi e per i rilievi ed è stata riaperta solo alle 6:30 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere e per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

Sul posto diverse auto della Polizia locale e la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

La vittima lavorava presso i Cantieri navali Mariotti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...