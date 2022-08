Meteo Arpal: velature estese e ampie schiarite sulla costa. Possibili temporali nell’entroterra

Previsione per sabato 27 agosto 2022

Sabato variabile per passaggi nuvolosi che daranno luogo a velature anche estese alternate ad ampie schiariste, in particolare sulla costa. Instabilità con possibili locali rovesci o temporali nelle zone interne in mattinata e nel pomeriggio

Temperature: quasi stazionarie. A Genova tra 23 e 30 gradi.

Umidità: su valori alti

Venti: deboli variabili in prevalenza meridionali, locali brezze

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna.

[Sotto: le previsioni per i prossimi giorni]

Previsione per domenica 28 agosto 2022

Prevalenza di tempo soleggiato sulle zone costiere, nuvolosità variabile nell’interno e sui rilievi con possibili attività cumuliforme associata a locali rovesci o temporali pomeridiani

Temperature: in parziale diminuzione

Umidità: su valori alti

Venti: deboli variabili o in regime di brezza

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

