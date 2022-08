Grave incidente a Vesima, due feriti. Soccorsi in codice rosso

Sono in atto i soccorsi inviati dal 118: l’auto medica Golf5 e le ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce Verde di Mele che sono sul posto. Codice declassato a giallo, di media gravità

L’incidente ha coinvolto anche una motocicletta ed è avvenuto all’altezza dei bagni di Vesima. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale del 7º distretto (Unità territoriale Ponente). In arrivo anche il nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Aggiornamento: il codice dei feriti è stato declassato dal rosso per dinamica a giallo, di media gravità. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...