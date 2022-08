Motociclista sbalzato dalla sella e ferito gravemente, trasportato al San Martino con l’elicottero

È successo ieri sera poco prima delle 23 sul ponte Dante Alighieri, a San Colombano Certenoli. L’uomo ha riportato molteplici fratture

Il centauro ha perso il controllo del mezzo ed è stato proiettato tra un’auto in sosta e un muro a bordo strada. Per soccorrerlo sono arrivati i Vigili del fuoco che lo hanno estratto dal luogo in cui era caduto oltre all’auto medica Tango1 e alla Croce Rossa di Cicagna, inviate dal 118.

Le condizioni del ferito sono state giudicate molto gravi, tanto che si è reso necessario il veloce trasporto al Pronto Soccorso con l’elicottero Grifo dell’elisoccorso di Albenga.

Saranno i Carabinieri a ricostruire causa e dinamica dell’incidente.

