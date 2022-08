Aggressioni a scopo di rapina nella notte in centro storico e a Quinto

Su entrambi i casi indaga la Polizia di Stato che per quanto riguarda via Cairoli potrà certamente contare sulle telecamere. Nessuno dei responsabili, per ora, è stato preso

Violenta aggressione, probabilmente a scopo di rapina, poco prima di mezzanotte e mezza, in via Cairoli dove un 43enne è stato malmenato e ha subito ferite di una certa gravità. A soccorrerlo è stata la Croce Verde Genovese che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo.

Vittima di un furto con strappo messo a segno con violenza in via Murcarolo a Quinto è stata, invece, una giovane che all’una e mezza stava rientrando a casa. Due uomini hanno spinto e gettato a terra la ragazza per rubarle, poi, la collana.

