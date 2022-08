Giovedì 25 agosto sull’Isola delle Chiatte doppio appuntamento con “Il vecchio e il mare”

Prosegue in replica fino a mercoledì 24 agosto “Oceano mare e la zattera della Medusa“

Giovedì 25 agosto su Isola delle Chiatte doppio appuntamento con “ll vecchio e il mare”, secondo spettacolo della rassegna “Sea Stories Festival” all’interno di Porto Antico EstateSpettacolo. Prosegue nel frattempo in replica fino a mercoledì 24 agosto “Oceano mare e la zattera della Medusa”, che ha debuttato nella stessa location con un sold out sabato 20 agosto.

“ll vecchio e il mare”, il capolavoro di Ernest Hemingway, viene portato in scena da Luca Cicolella e Igor Chierici con due spettacoli, alle ore 19:00 e alle 21:00, che prevedono un suggestivo reading con musica dal vivo.

Un giorno Santiago, un vecchio pescatore, dopo una lotta furiosa in mare aperto, pesca il pesce più grande della sua vita; cerca poi di portarlo verso il porto, ma gli squali a poco a poco spolpano e divorano il suo gigantesco Marlin. L’uomo, così, torna indietro con soltanto un’enorme lisca.

Il coraggio e la tenacia dell’uomo, la vita intesa come sfida al destino, il problema (quanto mai attuale) della fusione dell’uomo con la natura e, ovviamente, l’incombere della morte sono i temi universali e sempre coinvolgenti che rappresentano il segreto del successo di questo ormai intramontabile romanzo breve.

Il “Sea Stories Festival” è il primo festival dedicato al mare che si svolge proprio sul mare. La determinazione negli anni a proporre prime nazionali in tema marino, marinaresco, attingendo dalle varie antologie e drammaturgie passando per la narrativa, il fumetto e la poetica mondiale, ha creato un pubblico di affezionati sempre più desideroso di scoprire le nuove iniziative proposte di anno in anno.

Ingressi e biglietti

Giovedì 25 agosto “Il vecchio e il mare”: biglietti disponibili su www.happyticket.it; inizio spettacolo ore 19:00 e ore 21:00

Programma completo e aggiornamenti su: www.portoantico.it

• da lunedì 8 agosto a sabato 3 settembre Arena del Mare: Fresh & Green Summer Village

• da sabato 20 a mercoledì 24 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Igor Chierici – Oceano mare e la zattera della Medusa

• giovedì 25 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Il vecchio e il mare

• giovedì 8 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Brunori SAS

• venerdì 9 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Psicologi, Giuse The Lizia + tba

• sabato 10 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Kraftwerk 3-D Concert

• domenica 11 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Fabri Fibra

• lunedì 12 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Blanco

• martedì 13 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Blanco

• giovedì 15 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Elisa

• venerdì 16 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – La Rappresentante di Lista + Tananai

• sabato 17 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Chiello, La Sad, Radical, Freesas

• sabato 17 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Leatherette “Mixed Waste Live”; Black Saagan & band “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo”

• domenica 18 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Paky, Rhove, Shiva + tba

• venerdì 23-domenica 25 settembre Piazza delle Feste: Chorus Days. Music Educational Expo

