“La notte dei samurai” domenica evento tra kimono e arti marziali al castello Coppedè di via Nullo

Visita al castello con installazioni fotografiche e artistiche

Domenica 28 agosto, alle ore 19:30, presso il Castello Coppedè di via Nullo, Sakura Project Arte in Movimento – iniziativa artistica dedicata alla cultura del Sol Levante. Dreams aps – presenta, con il patrocinio di Regione Liguria, “La notte dei Samurai”.

Un sera alla scoperta non solo del capo simbolo del Giappone ovvero il kimono, ma la figura del guerriero e le arti marziali

Il programma:

-ore 19.30 accoglienza ospiti

Seguirà la visita al Castello e il suo giardino con le installazioni fotografiche e artistiche

-ore 20.00 degustazione in giardino “Tra Giappone e Liguria” a cura di Perfetto Chef che presenterà un aperitivo dai profumi orientali, degustazione accompagnata da aneddoti e curiosità legate ai samurai

a seguire

-dimostrazione di arti marziali in collaborazione con As.d. Tegliese con il Maestro Sergio Manitto che spiegherà l’uso della katana del boken la spada di legno da allenamento e tecniche di jujitsu senza spada, perché è così che combattevano i samurai.

a seguire

-la sfilata in giardino di kimono

-la mostra fotografica “Hanami” con percorso didattico a cura di Daruma Photo dedicata a un’eccellenza giapponese che si trova nel cuore dell’Italia: La Casa del Tè di Certaldo.

-Rivista Zoom Giappone in omaggio

Sakura Project nasce nel 2017 a Genova. Una sfilata pensata come un vernissage in movimento: in cui le donne diventano vere opere d’arte al di là della taglia e dell’età..I kimono cerimoniali provenienti da Kyoto, Nagoya e Osaka, originari di varie epoche del 900, verranno raccontati e descritti in un défilé in cui il pubblico presente potrà ammirare la maestria e l’arte del gusto giapponese.

L’evento “Sakura Project: Arte in Movimento” è stato riconosciuto dall’Ambasciata Giapponese di Roma per il valore artistico e di conseguenza inserito nelle celebrazioni ufficiali del 150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia nel 2017.

Il prossimo appuntamento il 23 ottobre: “Dreaming Sakura: L’incredibile storia di Edoardo Chiossone”

Gli eventi sono patrocinati dalla Regione Liguria.

Per informazioni e modalità di partecipazione: scrivere un messaggio whatsapp al +39 340 491 0024 con titolo evento “Sakura Project”, nome e numero partecipanti.

