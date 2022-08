Nervi, spaccata in pieno giorno in negozio di integratori alimentari

È successo durante la chiusura all’ora di pranzo. Il malvivente ha portato via l’intero incasso

Spaccata in pieno giorno in via Marco Sala, nel quartiere di Nervi. Un uomo ha sfondato la vetrina di un negozio di integratori alimentari, ha arraffato l’incasso ed è fuggito a bordo di uno scooter posteggiato nei pressi dell’attività commerciale.

Sul posto sono intervenute le volanti che visioneranno le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile. Ancora da quantificare l’entità del bottino.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...