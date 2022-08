Minori strappano collana a una donna a Brignole. Lei li segue e, con l’aiuto di alcuni passanti, li fa arrestare

Si tratta di minori stranieri non accompagnati. Uno dei due era ricercato per sequestro di persona ed estorsione. Il mandato di cattura internazionale era stato emesso dalla Francia

L’hanno vista scendere dall’auto, hanno notato la collana d’oro e l’hanno seguita, aggredendola alle spalle. Quando le hanno strappato la catenina, lei non s’è persa d’animo e ha cominciato a inseguirli mentre stavano scappando. A darle una mano sono stati alcuni passanti che, resosi conto dell’accaduto, si sono messi anche loro all’inseguimento. Nel frattempo sono arrivate le volanti della Polizia che hanno preso entrambi i responsabili dello scippo. È successo in pieno giorno a Brignole dove gravitano gruppi di minori non accompagnati. Una trentina di loro, qualche giorno fa, ha partecipato a una rissa dopo una rapina tra via San Vincenzo, via Galata e via Tollot.

Mi piace: Mi piace Caricamento...