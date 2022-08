Colpo grosso nel parking di Portofino: rubata una Porsche

L’auto di lusso ha un valore di circa 140 mila euro. È stato un colpo da professionisti, agevolato dal fatto che i ladri non hanno destato sospetti coprendosi il volto con la mascherina anti Covid

Tutto millimetricamente calcolato: i tempi, la via di fuga (una sola strada collega Portofino a Santa Margherita e quindi non è stato facile non farsi notare per tutto il percorso), il camuffamento. Non è stata opera di dilettanti il furto di una Porsche 911 S blu nel parcheggio del borgo.

I ladri, due uomini, si sono coperti il volto con mascherine anti covid e cappelli per non farsi riconoscere, ben sapendo che nel silo, nella cittadina e nella strada che porta a Santa Margherita molte sono le telecamere. Nessuna impronta è stata rilevata: i due indossavano i guanti.

Un brutto souvenir della Liguria per il turista proprietario dell’auto di lusso. Sul caso indagano i Carabinieri di Santa Margherita.

