Rimorchio a fuoco sulla A10 per surriscaldamento dei freni. Brucia anche parte del carico di farina

Alle 17:20 coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per Ripristino incidente. Sulla A26 coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia sempre per ripristino incidente

Questo pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla autostrada A10, al km 15 direzione Ventimiglia, per l’incendio del rimorchio di un autoarticolato. L’incendio, generatosi presumibilmente per un surriscaldamento dei freni posteriori, ha in parte interessato il carico di farina trasportato. Il pronto intervento ha permesso di limitare i danni. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario alla operazioni di spegnimento e soccorso. Nessun danno a persone.

