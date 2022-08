Piazza Matteotti: ubriaco, aggredisce operatore Amiu e minaccia gli agenti della Polizia locale

Il ferito, conducente di una spazzatrice, è stato affrontato da un ubriaco mentre lavorava nella piazza di Palazzo Ducale, al margine del centro storico. Denunciato dalla Pl

È successo alle 3:20 della notte. L’operatore Amiu è stato trasportato in ambulanza al San Martino. Il referto parla di lesioni lievissime per quanto potuto accertare sul momento, ma rimanda alla visita oculistica da fare in orario diurno.

Il violento è stato accompagnato dalla Polizia locale in Questura per il fotosegnalamento ed è stato denunciato a piede libero per interruzione pubblico e minacce alla pattuglia intervenuta. È stato anche sanzionato per ubriachezza manifesta.

In copertina: foto d’archivio

