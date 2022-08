Dalle 7:00 un nuovo incendio sta bruciando le aree verdi intorno all’abitato, ma non ha mai lambito né case né strade

Sul posto ci sono i Vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia locale del 7º distretto dell’Unità territoriale Ponente. Senso unico alternato in via Benedicta per la presenza dei mezzi di soccorso.

