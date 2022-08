Raduno dei fan di Harry Potter a Villa Serra. Appuntamento il 24 e 25 settembre

GenovacomeHogwarts avrà tantissime novità e contenuti tradizionali tra cui: la cerimonia dello smistamento con il Cappello Magico, la lezione con Harry Potter italiano in collaborazione con l’ Accademia delle Arti Magiche che avrà la sua boutique magica, e poi lezioni di erbologia, le pozioni di Severus con degustazione, divinazione con Sibilla, trasfigurazione, difesa dalle arti oscure nelle sale gotiche della Villa

Lo staff del Trenino Magico #GenovaHogwartsExpress in collaborazione con Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams, annuncia la seconda edizione del raduno nazionale dedicato ai fan del maghetto più famoso del mondo.

#GenovacomeHogwarts che si terrà il 24 e il 25 settembre 2022 a Genova.



Luogo per l’occasione la splendida Villa Serra di Comago, fiabesca e misteriosa: evocativa nello stile architettonico neogotico, magica con il suo parco storico tra boschetti ed ampie pelouse erbose alla scoperta di laghi, ruscelli, cascate.

“Benvenuti a Hogwarts! Dunque, tra qualche minuto varcherete questa soglia e vi unirete ai vostri compagni, ma prima che prendiate posto verrete smistati nelle vostre case. Sono Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. Per il tempo che starete qui, la vostra casa sarà la vostra famiglia: i trionfi che otterrete le faranno guadagnare punti e ogni violazione delle regole le farà perdere punti. Alla fine dell’anno, alla casa con più punti verrà assegnata la Coppa delle Case!”

“Questa frase pronunciata dalla professoressa Minerva McGrannitt sarà il cuore della seconda edizione del raduno, che l’anno scorso ha riscosso notevole successo di pubblico proveniente da diverse regioni italiane. Un lieto ritorno tra i banchi della scuola di magia insieme ai professori per vivere un’avventura emozionante in un luogo che ricorda le sale dell’autentica scuola prestigiosa di Harry Potter”. afferma Sophie Lamour nei panni della cattivissima Bellatrix

I partecipanti saranno in compagnia di Pomona Sprite (Deborah Carelli), Piton (Alberto Cervelli), Minerva McGranitt (Alessandra Politi) Sibilla Cooman (Lorena Scarsi) Tonks (Viviana Fortunati) Rita Skeeter (Sabrina Flaccavento) Priscilla Corvonero (Patrizia Mostacci) e molti altri; il photoset con scenografia a tema a cura di Fantacinema…

Tantissimi ospiti tra cui Edvige e i gufi di Hogwarts con Terra di Confine e poi una caccia al tesoro stregata nel parco in stile inglese, con premi misteriosi al superamento di prove per gli appassionati più accaniti.

Una novità assoluta sarà il #contestcosplay , per questo a tutti i partecipanti viene consigliato di indossare la divisa della casa preferita: i migliori verranno premiati.

Il Raduno si svolgerà durante Abracadabra Festival, ovvero il villaggio del magico, fantasy,bizzarro e dell’insolito, che proporrà momenti di intrattenimento e mercatino.

Per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione con prenotazione obbligatoria seguire il seguente link https://billetto.it/e/genovacomehogwarts-seconda-edizione-del-raduno-nazionale-dedicato-ai-potterheads-biglietti-681662

Per seguire tutti gli aggiornamenti delle novità in arrivo seguire la Pagina Facebook: Avventure Cittadine Genova

