Ferito con un coccio di bottiglia e un taglierino in Sottoripa, un uomo in codice rosso

Due i fermati dalla Polizia. L’aggressione è avvenuta nella zona di Caricamento, sempre più incandescente sotto il profilo della sicurezza. L’uomo è stato attinto al torace

Violenza nella notte in via di Sottoripa, nel centro Storico, su piazza Caricamento e a pochi metri dal Porto Antico, dove gli abitanti sono tornati a denunciare con forza abuso di alcol, liti, schiamazzi per tutta la notte.

L’uomo ferito è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Celeste di San Benigno e dall’auto medica Golf4, inviate dal 118. È stato medicato sul posto, quindi trasferito al pronto soccorso del Galliera in codice rosso, il più grave.

I suoi aggressori sono stati fermati dalla Polizia di Stato, accorsa sul posto. Si tratta di due uomini di 29 e 31 anni. Hanno aggredito l’uomo con un coccio di bottiglia e un taglierino poco dopo le 2 di notte.

Articolo in aggiornamento

In copertina: foto d’archivio

