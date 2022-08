Incidente sul Ponte San Giorgio in A10, tre feriti

L’incidente è avvenuto in direzione Genova poco dopo le 15:30 e ha coinvolto un mezzo pesante e tre auto. In A10, invece, coda di 4 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Varazze per lavori

In A7 coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per l’incidente avvenuto sul ponte. Sul posto, inviate dal 118, l’auto medica Golf 5 e 3 ambulanze della Croce Verde Pegliese, dei Volontari del Soccorso di Fiumara e della Croce d’Oro di Sampierdarena. Tutti i feriti sono stati soccorsi in codice giallo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

In copertina: foto d’archivio

