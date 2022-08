Ventisettenne denuncia: «Mi hanno violentata per strada in via Donghi»

La donna si è rivolta al pronto soccorso del Galliera per le cure e ai medici ha raccontato come sarebbe avvenuta l’aggressione

I sanitari del pronto soccorso hanno, quindi, chiamato i Carabinieri per segnalare quanto riferito dalla ventisettenne che hanno visitato e refertato. Sono proprio i militari dell’arma ad indagare sull’accaduto.

L’aggressione sarebbe avvenuta in un momento in cui la strada era deserta. L’aggressore avrebbe trascinato la ragazza in un punto appartato e lì avrebbe abusato di lei, per poi allontanarsi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...