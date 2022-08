Si ribalta camion che trasporta prosciutti: 6 km di coda in A10

La coda, in direzione Genova, si registra tra Celle ed Arenzano

Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Celle Ligure e Arenzano, verso Genova, si registrano 6 km di coda, a seguito di un ribaltamento di 1 mezzo pesante, avvenuto all’altezza del km 22,7. Al momento, il traffico defluisce solo in corsia di marcia. In alternativa, Aspi consiglia, a chi è diretto in direzione di Genova, di uscire a Varazze e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Arenzano. Sul posto, sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

